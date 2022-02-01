Genç kız terastan atlayarak intihar etti! Feci anlar anbean kaydedildi

Gaziantep’te beş katlı bir apartmanın teras katından atlayarak ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın çevredeki vatandaşların “Yapma atlama. Sevenlerine yazık” demesine rağmen metrelerce yükseklikten atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki beş katlı bir apartmanda 30 Ocak günü sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın terasına çıkan Büşra B. (18) terastan atlayarak apartman otoparkının zeminine çakıldı. Ağır yaralanan genç kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Hastanede yoğun bakımda servisinde tedavi altına alınan Büşra B., 2 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Atladığı anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı

Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa düşme mi olduğunu araştırmaya başladı. Elazığ’da yaşayan Büşra B.’nin psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Tedavi için Elazığ’dan Gaziantep’e sevk edilen Büşra B., Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Genç kızın geçtiğimiz Pazar günü hastaneden kaçarak çıktığı apartman terasından atladığı görüntü ortaya çıktı.

Genç kızın metrelerce yüksekten atladığı anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların “Yapma atlama. Sevenlerine yazık” diyerek genç kızı ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansıdı.

Genç kızın çevredeki vatandaşların dediklerine aldırmadan terastan atlaması amatör bir telefon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.