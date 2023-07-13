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Spor Genç kaleci Kocaelispor’da
Spor

Genç kaleci Kocaelispor’da

Yeniakit Publisher
2023-07-13 08:16:00 -
Genç kaleci Kocaelispor’da

Kocaelispor, son olarak Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki kaleci Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

 Kocaelispor, son olarak Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki kaleci Mehmet Enes Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Önümüzdeki sezonu  1. Lig’de geçirecek olan Kocaelispor, Harun Tekin’in ardından bir kaleci transferi daha yaptı. Son olarak Kasımpaşa forması giyen 23 yaşındaki Mehmet Enes Sarı, kadroya katıldı. Kocaelispor, genç kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlılar transfer süreci boyunca 6. transferini duyurmuş oldu.

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