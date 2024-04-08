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Yaşam Genç kadının feci ölümü
Yaşam

Genç kadının feci ölümü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 09:35:00 -
Genç kadının feci ölümü

Mardin'de 39 yaşındaki bir kadın yıkadığı halıları toplarken havalandırma boşluğuna düşerek can verdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktığı halıları toplarken dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düşen Şemse Dağlı (39), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram temizliği yapan Şemse Dağlı, yıkadığı halıları ilk katta evlerinin bulunduğu ve inşaat halinde olan 3 katlı binanın damına kurutmaya bıraktı. Havanın bozması üzerine yıkadığı halıları toplamak için dama çıkan Dağlı, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı kadını, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dağlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Dağlı, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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