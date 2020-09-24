Genç hemşirenin acı sonu!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Adıyaman karayolunun 35’inci kilometresinde yaşanan feci kazada; Kemal D.’nin kullandığı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Feci kazada aracın içerisinde bulunan 22 yaşındaki hemşire Sultan Akay ve meslektaşı Kemal D. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki isim ambulansla birlikte Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç hemşire Sultan Akay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kemal D.’nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.