Genç girişimcinin uygulamasına büyük ilgi

Girişimci Muhammed Emin Karslı’nın uygulaması büyük ilgi gördü. Marketlerin haftanın belirli günlerinde yaptığı indirimleri tek bir yerde toplamayı amaçlayan girişimci Karslı, bu fikrini bir yazılım ile sonuçlandırdı. Karslı’in girişimiyle ortaya çıkan yazılım kısa sürede 50 bin kişi tarafından kullanılmaya başlandı.

“Yüzde yüz yerli ve milli”

Muhammed Emin Karslı’nın başında bulunduğu ekip tarafından geliştirilen İndirimax yazılımının indirimleri önceden haber verdiği, yüzde yüz milli ve yerli bir uygulama olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili, Karslı’dan açıklama geldi. Karslı, programın kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin kendisini hem şaşırttığını hem sevindirdiğini ifade etti.

Hem teknoloji dünyasında hem de girişimcilik alanında gençlerin hala yeteri kadar temsil edilmediğini belirten Karslı, fakat zamanla bu hususta daha çok gencin öne çıkacağını düşündüğünü, fikir ile beraber aslında yalnızca bir alana hitap etmek değil, aynı zamanda gençlere de örnek olmayı hedeflediğini söyleyerek bu amacına bir nebze de olsa ulaşmış olduğunu umut ettiğini belirtti.

Koronavirüs döneminde ‘Temassız Broşür’

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde sosyal mesafeyi en aza indirgemek gerektiğini anımstan girişimci Muhammed Emin Karslı, ‘Temassız broşür’ sloganı ile yola çıktıklarını bildirdi.

Karslı, bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile sosyal mesafe kuralının yaşamımızın bir parçası haline geldiğini, kendilerinin de bu dönemde İndirimax ile kişilerin temassız olarak tüm indirimlerden haberdar olmasını sağlamaya çalıştıklarını, böylece kullanıcıların hangi markette indirim olduğunu rahat bir şekilde görebildiğini kaydetti.

Karslı, bu programda alışveriş listesinin oluşturabildiğini, beğenilen ürünlerin listeye eklenerek hesaplı alışveriş için market market gezmeden, sağlıklı bir şekilde ihtiyacını karşılama imkanı bulunduğunu vurguladı.

Yeni indirimleri haber veriyor

Girişimci Emin Karslı, uygulamadaki indirimleri daha sağlıklı takip edebilmek için bildirimlerin açık olması gerektiğini bildirdi.

Birçok kişinin indirimli ürünlerin hızlıca tükenmiş olmasından şikayetçi olduğuna işaret eden Karslı, bu durumu çevresinde de fazlaca duyduğunu ve böylelikle uygulamanın temel fikrinin aklında oluştuğunu ve çalışmalara kısa sürede başladıklarını ifade etti.

Karslı, programın indirimleri önceden haber verdiğini, uygulama içerisinde bildirim seçeneğinin aktif edilmesi durumunda bütün indirimlerden önceden haberdar olunabildiğini belirtti.

Online alışveriş listesi

Karslı, açıklamasının devamında “Çevrenizde illa duymuşsunuzdur; Eşim işten gelirken yumurta al diyor. Eve geliyorum yumurta alınmış, İndirimde görünce aldım diyor. Online Alışveriş Listesine Sınır Kullanıcı ve Ürün Ekleyebilir, aldığınız ürünleri alındı işaretlerseniz listenizdeki kullanıcılar aynı anda görebiliyor ve buna benzer durumlar ortadan kalkmış oluyor.” İfadelerini kullandı.

İndirme Linki:www.indirimax.app.link