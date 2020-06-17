Genç girişimcilerden "SGK ve vergi ödemeleri ötelensin" talebi

ANKARA (AA) - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu, birikmiş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vergi ve kredi borcu olanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bir ekonomik krizle karşılaşmaması, çarkların durmaması, kepenklerin kapanmaması ve istihdamın baltalanmaması için yapılandırmaya gidilmesi ve ödemelerin 2021'e ötelenmesi gerektiğini bildirdi.

Allıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde hükümetin aldığı tedbirler kapsamında sigorta ve vergi primleri ödeme tarihlerinin ekim ayına ertelenmesi kararının son derece yerinde olduğunu belirtti.

Yeni normale dönüşe rağmen işletmelerin toparlanması için zamana ihtiyacı olduğunu aktaran Allıoğlu, ekim ayı yaklaştıkça işletme sahiplerinin endişelerinin katlanarak arttığını bildirdi.

Allıoğlu, SGK ve vergi primleri ertelenenlerin yanı sıra 6 ay ödemesiz kredi çekenler için de zamanın daraldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birikmiş SGK, vergi ve kredi borcu olanların pandemi sonrası bir ekonomik krizle karşılaşmaması, çarkların durmaması, kepenklerin kapanmaması, istihdamın baltalanmaması için mutlak surette bir yapılandırma ve ödemelerin 2021'e ötelenmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde işverenin üstündeki mali yükün azaltılmasına dönük atılan her adım ne kadar kıymetli ise devamını getirmek de o kadar önemli."





