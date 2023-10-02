Genç girişimciler Oyun ve Uygulama Akademisi’nde buluşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin desteğiyle Google Türkiye, Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğinde hayata geçirilen; ilk duyurusu TEKNOFEST 2021’de yapılan Oyun ve Uygulama Akademisi üçüncü dönemine 1 Aralık 2023’te başlıyor.

Hedef becerileri geliştirmek

Dijital ekonominin büyümesini esas alan akademinin yeni dönemi için heyecan hakim. Akademide 18-29 yaş grubu üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerini geliştirmek, teknoloji odaklı girişimleri çoğaltmak hedefleniyor.

Türkiye Girişimcilik Vakfı açıklamasına göre ilk 2 yılında Türkiye’nin 81 şehrinden katılan toplamda 4 bin 500 bursiyere ulaşan akademide 590’dan fazla oyun ve uygulama geliştirildi.

Oyun ve Uygulama Akademisi, yeni döneminde de tamamen ücretsiz ve çevrim içi olarak 2 bin genç bursiyere yeni bir kariyer yolculuğuna başlamaları için ilham, bilgi ile geniş bir topluluğa katılma imkânı sunacak. Başvuru süreci, bu yıl 15 Ekim’e kadar devam edecek.

2 bin bursiyer var

Akademi, 3’üncü yılında da yüzde 50’si kadın adaylardan belirlenecek olan 2 bin bursiyeriyle yeni eğitim dönemine 1 Aralık’ta başlayacak. Bursiyerler, alanlarında uzman eğitmen kadrosuyla Flutter, Unity ve Oyun Sanatı gibi oyun ve uygulama geliştirme eğitimlerine ücretsiz erişim olanağını elde edecek. Ayrıca Coursera’da yer alan tamamen Türkçe Google Proje Yönetimi Sertifika Programı’na tam burslu dahil olabilecek.

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Bunun yanında yazılımcılar İngilizce, temel girişimcilik, hukuk, finans ve insan kaynaklarından oluşan teknoloji girişimciliği eğitimleri ile kariyer hızlandırma etkinliklerine katılabilecek.

Akademinin 3’üncü yılında bursiyerler, var olan oyun ve uygulama geliştirme eğitimleriyle birlikte temel düzeyde yapay zekâ API’larını kullanarak daha etkin kodlama becerileri kazanacakları atölyeler ile eğitimlere erişebilecek.

Kariyer hızlandırma etkinlikleriyle hem teknoloji hem yazılım sektöründen isimlerle bir araya gelme fırsatı yakalayacak olan bursiyerler, akademi boyunca geniş bir profesyonel ve girişimci ağına erişmenin yanı sıra sektörel ihtiyaçları, trendleri ve işe alım süreçlerini uzmanlardan öğrenecek.

Mentorluk desteği

Akademi sonunda tüm öğrendiklerini deneyimleyecekleri Mezuniyet Bootcamp’inde ise takımlar halinde oyun veya uygulama geliştiren bursiyerlerden jüri oylarıyla seçilen ilk 3 takım, farklı bir girişimcilik ekosistemiyle tanışacağı yurt dışı ziyaretine katılmaya hak kazanacak. Ek olarak Girişimcilik Vakfı’ndan mentorluk desteğiyle T3 Girişim Merkezi’nin sağlayacağı uluslararası düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi’nde stand açma hakkını da elde edecek.