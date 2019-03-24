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Genç girişimciler BTB’de bir araya geldi

Bursa Genç Girişimciler İl İcra Komitesi, Türkiye genelinde Genç Girişimciler İl İcra Komite seçimlerinin bitmesinin ardından Kocaeli ve Yalova Genç Girişimciler İl İcra Komite başkanlarını ağırladı.

24 Mart 2019 Pazar 11:38
Genç girişimciler BTB’de bir araya geldi

Bursa Genç Girişimciler İl İcra Komitesi, Türkiye genelinde Genç Girişimciler İl İcra Komite seçimlerinin bitmesinin ardından Kocaeli ve Yalova Genç Girişimciler İl İcra Komite başkanlarını ağırladı.


Bursa Ticaret Borsası merkez binasında, Bursa Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Samet Dinçer ve İbrahim Özmen tarafından karşılanan heyette, Kocaeli Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Tufan Şahinkesen ve Yalova Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanı Tayfun Furkan Gülen ile komite üyeleri yer aldı.


Türkiye Ekonomisini daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımanın kısır çekişmelerle değil birlik beraberlikle olacağı vurgusunun yapıldığı ziyarete, BTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Girişimciler Komitelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan’da eşlik etti.


TOBB Genç Girişimciler İl İcra Komite seçimlerinin tüm oda borsalar nezdinde geride kaldığını dile getiren İbrahim Özhan “Bugün artık proje üretme ve şehirlerimize katkı koyma zamanı olsun, bu minvalde her alanda daha istek ve azimle çalışmalarımızı sürdürelim. Özellikleİstihdam seferberliği 2019 kampanyası da bu çalışmalarımıziçerisinde bugünlerde en önemli gördüğümüz konudur ve girişimciler komitelerimiz de bu konuyu önemsemelidir” dedi.


Bursa, Yalova ve Kocaeli’nin genç girişimcilerinin aynı masa etrafında fikir alışverişi yapmasının önemine vurgu yapan TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Samet Dinçer, “Önümüzdeki dönemde çok daha başarılı işlere hep birlikte imza atmak istediklerini belirtirken, Kocaeli Yalova ve Bursa’nın tarım sanayi ve kültürel alanda birbirine benzer özellikler gösterdiğini, bu özellikleri harmanlayarak ortak birçok proje ortaya konabileceğine inanıyorum” dedi.


Toplu fotoğraf çekiminin ardından başkan yardımcıları Dinçer ve Özmen misafirlerine Bursa ipeğinden yapılmış Atatürk portresini hediye etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:38
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