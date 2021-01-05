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Spor Genç futbolcunun öldüğü duyuruldu
Spor

Genç futbolcunun öldüğü duyuruldu

İspanya'da Gernika forması giyen 23 yaşındaki Aitor Gandiaga dün akşam trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:19:00 -
Genç futbolcunun öldüğü duyuruldu

Aitor Gandiaga'nın İspanya'nın Bask bölgesinde dün akşam yoğun yağış altında araba kullandığı esnada aracının bir otobüs ile çarpışması sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi verilirken araçtaki bir kadının ve otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı ve hala tedavi altında oldukları belirtildi.

Bilbao'nun Lezama Akademi'sinden çıkan ve Atghletic'in ortak kulübü Baskonia'da forma giyen Aitor Gandiaga 23 yaşındaydı.

Gernika tahmin edileceği üzere 2. Dünya Savaşı'nda Almanların bombaladığı Guernica şehrinin takımı... Picasso ünlü Guernica tablosunda bu bombalanmanın etkilerini resmetmişti.

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