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Genç futbolcu sahada hayatını kaybetti

İngiltere'de maç içinde rakip takımın oyuncusuyla çarpışan Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, yaşamını yitirdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:02
Genç futbolcu sahada hayatını kaybetti

İngiliz Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, maç içinde rakip bir futbolcuyla çarpıştıktan hayatını kaybetti. Çarpışma sonra kalbi duran Campanaro, hayata döndürülemedi.

14 yaşındaki kaleci, çarpışmanın ardından yere yığılırken hemen hastaneye kaldırıldı ancak duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.

Campanaro'nun babası, ''İnanılmaz bir genç adamdı, dünya için çok büyük bir kayıp'' derken futbolcunun yakın arkadaşı Dave Garricks, ''Şok içindeyim. Hiçbir hayat 14 yaşında son bulmamalı'' sözlerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise ''Futbolcumuzun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesinin bu zor zamanlarında yanında olacağız. Bu fantastik adam için maçlarımızda saygı duruşu yapacağız'' denildi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:02
  1. İngiltere
  2. Bedgrove Dynamos
  3. Luca Campanaro
  4. Genç futbolcu yaşamını yitirdi

YORUM YAZ

  • yaaayaaa36 dk önce
    hiçbir hayat 14 yaşında son bulmamalı, kulağa ne güzel geliyor değil mi?cennet adam istediği gibi cehennem dahi odun ister.
Bugünkü Akit

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