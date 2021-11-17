Genç evlilik mağdurları çözüm bekliyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Genç evlilik mağduru Damla Atalay, “Yetkililer sürekli çözülecek diyor. Eşim 3 senedir cezaevinde. Hiçbir adım atılmadı. Zaman zaman gündeme gelip geri çekiliyor. İlk yapılması gereken iş erken evliliği cinsel suçu içerisinden çıkarmaları gerekiyor. 1,2,3,4,5’inci yargı paketi derken, yine sorunlar çözülmedi. Sürekli oyalandık. 5’inci yargı paketinde sorunun çözüleceği ifade edilmişti. Biz de verilen sözler yüzünden çocuklarımıza yalan söyledik” ifadelerini kullandı.

Ne umudumuz ne gücümüz kaldı!

Genç evlilik mağduru Asiye Yıldırım da, “Bu süreçte biz çok zorluk çekiyoruz. Kendi rızamla olan herşey sadece reşit değiliz diye bizim çocuklarımızı babasız bırakmaya hakları yok. Sürekli siyasetçiler ile görüşüyoruz. Onlarda çözeceğiz, öncelikli ilgileneceğiz diyorlar. Ama 5’inci yargı paketinde de mağduriyetimiz gündeme geldi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 6’ncı yargı paketi diyoruz ama ne umudumuz ne de gücümüz kaldı” diye konuştu.