Genç evlilik mağduriyetlerini hatırlatan Fatih Erbakan'dan dikkat çeken sözler

yeniakit.com.tr Türkiye’de binlerce erkek, genç yaşta evlendikleri gerekçesiyle hapse atıldı. Devlet tarafından evlilik cüzdanı verilen bu insanlar, yıllar sonra yine devlet eliyle hapse atıldı. Binlere ailenin mağduriyeti nedeniyle hükümet, eleştirileri dikkate alarak son infaz düzenlemesinde söz konusu mağduriyetlerin giderileceğini söyledi. Buna karşın, muhalefetin ortaya attığı, “Kızlar tecavüzcüsüyle evlendirilecek” yalanı nedeniyle yine somut bir adım atılmadı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamayla, söz konusu duruma tepki gösterdi.

“Bu ülkede gençler genç yaşta da olsa ailelerinin ve kendilerinin rızasıyla evlendiler, çocuk sahibi oldular, aile oldular, mutlu yuvalar kurdular.” diyen Erbakan, “Fakat aradan 5-10 yıl geçtikten sonra bu evlilikleri yapan babalara, 8 ila 15 yıl arasında hapis cezaları geldi. Devlet evlilik cüzdanları verdiği vatandaşlarını dünyada hiçbir benzeri olmayan uygulamayla zindanlara attı.” diye konuştu.,

Fatih Erbakan, “Hanımlarının resmi olarak eşi olan, çocuklarının babası olan kişiler, çocuk istismarcısı diye çok ağır bir suçlamayla hapse atıldılar. Türkiye’de erken yaşta da olsa karşılıklı rızaya dayalı cinsi münasebete yani zinaya ve evlilik dışı birlikteliklere ceza verilemez. Fakat bu Allah’ın emri, Peygamberin sünneti olan evlilik yoluyla yani helal dairede meşru bir şekilde meydana geldiğindeyse 8 ila 10 yılı bulan hapis cezaları veriliyor.” ifadelerini kullandı.

Tüm yük kadına biniyor

Yeniden Refah lideri Erbakan, “Söz konusu cezaların yıllar sonra gelmesiyse başka bir trajediye yol açıyor. Kocası hapse düşen kadın hem kendine hem çocuklarına hem de mahkum olan kocasına bakmak zorunda kalıyor. Bu bazen sefalete bazen de ailelerin dağılmasına ve yok olmasına neden oluyor. Maksat korumak ise bu şekilde ortada kalan kadın ve çocuklar korunmak yerine daha da perişan oluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kadınlar, eşlerinin serbest bırakılmasını istiyor

Erkeklere akılalmaz bir şekilde tecavüzcü iftirasının atılmasına dikkat çeken Fatih Erbakan, “Bugün Türkiye’nin birçok yerinde genç yaşta evlendikleri için haklarında açılan kamu davaları sonucunda binlerce kişi tecavüzcü yaftasıyla cezaevlerinde yatıyor. Bu kapsam da 8 bin ailenin, 20 bine yakın çocuğun mağdur olduğu ifade ediliyor. Evlilikten yıllar sonra açılan kamu davalarıyla mağdur edilen kadınlar severek evlendikleri resmi nikahlı eşlerinin bir an önce serbest bırakılmalarını istiyor.” dedi.

“Sözler unutuldu”

Erbakan şöyle konuştu:

“Hem iktidar ortakları hem de ana muhalefet partisi, seçimlerden önce bu millete, bu mağduriyetin giderileceğine dair söz vermişlerdi. Ancak maalesef ki, anne-baba ve eşlerin rızasıyla, Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle erken yaşta yapılmış evlilikler sebebiyle mağdur olan binlerce aileye verilen bu sözler unutuldu ve yalan oldu. En son yapılan infaz yasası düzenlemesi kapsamında mağduriyetlere son verilecek sözleri de tutulmadı, evli ve nikahlı babalar cezaevlerinde unutuldu.”

‘Hiçbir konuda anlaşamıyorlar, İstanbul Sözleşmesi’nde anlaşıyorlar’

Hükümetin muhalefeti suçladığını, muhalefetinse diğer suçları bahane ederek mağduriyete karşı seyirci kaldığını söyleyen Erbakan, “Fakat diğer taraftan, hiçbir konuda anlaşamayan iktidar ve muhalefet partileri iki konuda anlaşmakta hiçbir zorluk çekmediler. Birincisi; milletvekillerinin özlük hakları, ikincisi; milli ve manevi değerlerimizin, aile yapımızın CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi kapsamında her geçen gün daha da erozyona uğratılması.” şeklinde konuştu.

Erbakan, CHP’nin tek parti döneminde evlilik yaşını kadınlar için 15, erkekler için 17’ye indirdiğini de hatırlattı.

AK Parti ve MHP’ye seslenen Erbakan, “Hiçbir kanun yapılırken uzlaşma aranmazken, konu erken evlilik sebebiyle mağdur edilen aileler olunca bu kadar yoğun ve geniş bir mutabakat arayışının gerçek sebebi nedir?” diye sordu.

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak ailelerinin rızasıyla, gönül rızasıyla, meşru bir şekilde evlenenlerin cezalandırılmasını asla ama asla kabul etmiyoruz.” dedi.

Genç kızların tecavüzcüsüyle evlendirilmesinin, aklı başında kimse tarafından savunulamayacağını belirten Erbakan, “Ancak devletin görevi iki farklı durumu birbirinden ayırt etmektir” diyerek genç evlilik mağdurları ve tecavüzcüsüyle evlendirilen kızların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Medeni kanunun alındığı İsviçre’de de uygulanan kanunu hatırlatan Erbakan, “Aile rızası olması şartıyla 15 yaş üzeri evlilikleri yasal kabul etmeliyiz” diye konuştu.