Genç evlilere zulüm bitiyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Verilen birçok müjdeye rağmen mağduriyetleri bir türlü giderilemeyen genç evlilik mağduru kadınlar AK Parti Kırıkkale Milletvekili - TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can, AK Parti Van Milletvekili - MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile bir araya geldi. Ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’yı AK Parti Genel Merkezinde ziyaret eden genç evlilik mağdurları, eşlerine verilen cezaların affedilmesini talep ederek yardım istediler.

Başkan Erdoğan takipte

Genç evlilik mağdurlarını müjde veren Leyla Şahin, şunları dile getirdi: “Biz her zaman sizin arkanızdayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da mağduriyetinizin giderilmesini istiyor. Muhalefet ise sizinle ilgili yapacağımız düzenlemeyi kamuoyuna çarpıtarak anlatıyor. Ne kadar engellemek isteseler de sizleri en yakın zamanda eşlerinize kavuşturacağız.”

Can: CHP yapıcı olmalı

AK Partili Can da şunları kaydetti: “Evlilik akitlerine tamamlayarak yuva kurmuş erkekleri ‘istismarcı’ olarak suçlamaya çalışıyorlar. Bunlara bu konuyu anlatırken sıkıntı yaşıyoruz. Gündeme getirdiğimiz anda da özellikle sosyal medyada ‘tacizcileri’ desteklemek iddiasıyla linç ediliyoruz. Genç evlilik mağduriyetinin giderilmesi noktasında CHP’nin de yapıcı olmasını istiyoruz.”

Gayr-i meşru bir durum yok

Gülaçar ise şunları söyledi: “Bu gençler gayr-i meşru bir şey yapmamışlar. AK Parti olarak 50’ye yakın imza toplayarak yasa tasarısını kendi içimizde onayladık. Bu hususta çok samimi bir gayretimiz var. Yasa ile birbirinden kopartılan eşler, evlilik için gerekli tüm şartları yerine getirerek yuva kurmuşlar. Bu mağduriyeti başka bir noktaya taşımak gençlere yapılacak en büyük haksızlıktır.”

Yıllarını geri vermeyiz

AK Partili Bekle de şunları ifade etti: “Genç kardeşlerimiz ailelerine ve yasalara rağmen sonucun buralara geleceğini düşünemeden bir hata yapmışlar. Ortada devlet tarafından resmi nikahları kıyılmış ve yine devlet tarafından yuvaları dağıtılmış 18 bin çift var. Bu çiftlerin çocuklarına babasız geçirdikleri yılları yeniden veremeyiz.”

O benim tacizcim değil eşim

Geç evlilik mağduru eşler de görüşlerini dile getirdiler... Hülya Uzun: “Evliliğimizin üçüncü yılında eşim cezaevine gönderildi. Eşime ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçlaması ile 19 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdiler. 6 ay önce de tutuklandı. 1,5 yaşındaki oğlumla birlikte ortada kaldım. Ben eşime yöneltilen suçlamayı asla kabul etmiyorum. O benim tacizcim değil, evladımın babası ve resmi nikahlı eşim.”

Eşlerimizi geri verin

Ayşe Sepet: “Şu anda 7 yaşında olan oğluma hamile kaldığımda muayene için gittiğimiz doktor tarafından şikayet edildik. Jandarma gelerek eşim ile benim ifademi aldı. Ailemiz tarafından kimse şikayetçi olmadı. Şikayetçi olmamamıza rağmen devam eden kamu davası 6 yıl sonra (2018’de) sonuçlandı. Eşim ‘çocuğa yönelik cinsel istismar’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kendisi 1 yıldır cezaevinde. Ne olur eşlerimizi bize geri verin.