Genç doktor adayının ölüm nedenini, doktor babası açıkladı

Kütahya'daki özel bir hastanenin başhekimi Ahmet Şanlı, dün hayatını kaybeden 23 yaşındaki oğlu Mustafa Burak Şanlı’nın, ölüm sebebini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''23 Aralık 2018 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahta rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Mustafa Burak Şanlı'nın (23) doktorundan yapılan açıklamada, ölüm sebebinin “astım ve alerji atağı” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir'' denildi.

Genç doktor adayının cenazesinin Emet İlesine bağlı Yeniceköy'de yarın köy mezarlığına defnedileceği bildirildi. Mustafa Burak Şanlı'nın ölümü, Kıbrıs'ta okuduğu üniversitede, Emet'te ve bölgede büyük üzüntü neden oldu.