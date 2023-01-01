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Gündem Genç cumhuriyet savcısı evinde ölü bulunmuştu! Flaş açıklama geldi
Gündem

Genç cumhuriyet savcısı evinde ölü bulunmuştu! Flaş açıklama geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a uzun süre ulaşamayan Doğukan Yiğit, polis sağlık ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler Savcı Atabaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 12:51:00 -
Genç cumhuriyet savcısı evinde ölü bulunmuştu! Flaş açıklama geldi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a uzun süre ulaşamayan Doğukan Yiğit, polis sağlık ekipleriyle meslektaşının evine gitti. Eve giren ekipler Savcı Atabaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. 

Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da paylaşım geldi. Bakan Bozdağ açıklamasında "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.

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