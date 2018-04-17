Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Genç Çiftçi projesi başvuruları 30 Nisan’da son buluyor

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 18-40 yaş aralığındaki genççiftçilerin yararlanabileceği proje başvuruları 30 Nisan’da sona erecek.

17 Nisan 2018 Salı 10:56
Genç Çiftçi projesi başvuruları 30 Nisan’da son buluyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında GençÇiftçi Projelerinin desteklenmesi hakkındaki tebliğin resmi gazetede yayınlanmasının ardından 2 Nisan’da başlayan başvurular, 30 Nisan 2018 tarihinde bitecek.

18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerden, başvurusu kabul edilip onaylanan genç çiftçilere 30 bin TL'ye kadar hibe ödeme yapılacak. Başvurular ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından kabul edilecek.

Genç Çiftçi Projesi ile tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
    1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    8. Hakkari'de park halindeki araç..
    9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    12. Borsa günü düşüşle bitirdi
    13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...