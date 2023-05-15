Genç Birikim'den yine dopdolu bir sayı

Levent SONAT

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Şura ve Demokrasi” başlıklı yazısında İslam ve demokrasinin bir araya gelemeyecek iki farklı hayat tarzı olduğunu vurgulamış.

Bu ay dosya konusu, “Akletmek, Zikretmek ve İttika Etmek” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, Rüveyde Bera Pala, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel, söz konusu kavramları, değişik açılardan ele almışlar.

Dergide; ayrıca Emrah Doğru’nun “İman’ın Tadı”, Fatih Pala’nın “Muhtar Emmi Reis Oldu da Ne Oldu?” başlıklı yazıları, Ali Kaçar’ın “Mayınlı Tarlada Konuşmak” isimli yeni kitabı hakkındaki tanıtım yazısı, İsmail Ceylan’ın “İsrail, Mescid-i Aksa’da Kendi Kıyametini Hazırlıyor” başlıklı çevirisi, Cefai Demirel’in 16 Mart 2023’de gerçekleştirilen “Dünyevileşme Serüvenimiz” başlıklı konferansının sunumu ile Ali Kaçar’ın 9 Nisan’daki Genç Birikim genel iftar programında yaptığı konuşmanın metni yer almış. Biz de sizlere bir Genç Birikim dergisi alarak okumanızı tavsiye ediyor ve dergiye, yayın hayatında başarılar diliyoruz.

www.gencbirikim.net

[email protected]

ÖNE ÇIKAN VİDEO