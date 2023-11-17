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Medya Genç Birikim yine dopdolu
Medya

Genç Birikim yine dopdolu

Yeniakit Publisher
2023-11-17 16:59:00 -
Genç Birikim yine dopdolu

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Kasım 2023 (257'nci) sayısı çıktı.

Bu sayıda, araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Türkiye, ABD Üslerini Kapatabilir mi?” başlıklı yazısında; Siyonist İsrail ve onun baş destekçisi ABD hakkında Türkiye’nin yapması gereken hususları ortaya koymuş.

Bu ay dosya konusu, “Filistin ve Aksa Tufanı” olarak belirlenmiş. Ali Kaçar, Cefai Demirel, Fatih Pala ve Halid Abdurrahman yazılarında Siyonist İsrail’in saldırılarını değerlendirmişler. Yine dosya konusu çerçevesinde; konuyu farklı açılardan ele alan yazılar ve basından derlemeler dosyada yer almış.

Ayrıca Dr. Mehmet Sürmeli’nin “Rabbani Ulema’nın Vasıfları” makalesinin ikinci bölümü ve İsmail Ceylan’ın “HAMAS'ın İsrail Saldırısı, Orta Doğu’daki Tüm Planları Değiştirdi” başlıklı çevirisi de dergide yer almış.

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