Genç Birikim dergisinin Mayıs 2022 (239.) sayısı çıktı

Levent Sonat

Araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Pakistan’da İstikrarsızlık ve ABD” ile “19 Mayıs ve Mustafa Kemal” başlıklı iki yazısında adı geçen olayların arkasındaki ilginç gerçekleri gün yüzüne çıkarmış.

Bu ayın dosya konusu, “Hicret ve Mülteci Farkı” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, İslam Doğubey, Rüveyde Bera Pala, Servan Özbey, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “hicret”i değişik açılardan ele almışlar.

Dergide; ayrıca Cefai Demirel’in “Kur’an İle Hemhal Olmak”, Emrah Doğru’nun “Kabirden Cehenneme Giden Yolculuk”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen 9: Vermek II” başlıklı yazıları, Selma Akıncı’nın 5 Mart’ta gerçekleştirilen “Helak Edici Üç Sebep” panelindeki “Nefse Uymak” başlıklı sunumu, İdris Tuğrul’un 25 Mart’ta gerçekleştirilen “Yeni Nesle Ulaşmada İfade ve Tavrımız” başlıklı konferansının metni, İsmail Ceylan’ın “Hayır! Bay Zelensky, Bir İsrail’e Daha Tahammülümüz Yok” başlıklı çevirisi yer almış.