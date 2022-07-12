Genç Birikim Dergisi temmuz sayısı yine dopdolu

LEVENT SONAT

Bu sayıda; araştırmacı-yazar Ali Kaçar, “Ege Adaları, Lozan’da Kaybedilmiştir” başlıklı yazısında; resmi tarihin adaların kaybedilmesi ile ilgili yalanlarını ortaya çıkarmış, “19 Mayıs ve Mustafa Kemal” başlıklı yazısında da yine önemli tarihi gerçeklerden bahsetmiş.

Bu ay dosya konusu, “Kurban ve Adanma” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde; Fatih Pala, İslam Doğubey, Meliha Pala, Servan Özbey, Sümeyye Demirci ve Taşkın Önel “Kurban’ı ve Adanma”yı değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Emrah Doğru’nun “İyi ve Kötü Çığır Açmak”, Hasan Tahsin’in “Ölüm”, Rüveyde Bera Pala’nın “Dimdik Durmak” başlıklı yazıları, Zihniye Karakuş’un “Bir Sabah Erkenden” isimli şiiri, İsmail Ceylan’ın “Gazze’nin Çocukları Acı Çekiyor” başlıklı çevirisi, Şehid Selman Gaffaroğlu’nun kendi bloğunda 8 Aralık 2012 tarihinde kaleme aldığı “Arka Kapı” isimli makalesi, Remzi Korkmaz’ın 22 Mayıs’ta, online olarak gerçekleşen “Milliyetçilik Virüsü ve Müslümanlar” başlıklı konferansının sunumu ile Ankara ve Kayseri Genç Birikim yaz pikniklerinin haberleri yer almış.

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