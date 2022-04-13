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Kültür - Sanat 'Genç Birikim Dergisi İçerikleriyle yine dopdolu'
Kültür - Sanat

'Genç Birikim Dergisi İçerikleriyle yine dopdolu'

Gündemdeki konu ve olayları İslamî bakış açısıyla yorumlayan Genç Birikim dergisinin Nisan 2022 (238.) sayısı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:51:00 -
'Genç Birikim Dergisi İçerikleriyle yine dopdolu'

LEVENT SONAT

Bu sayıda; Araştırmacı-Yazar Ali Kaçar, “Taliban ve Uyuşturucu Baronları-III” başlıklı yazısında, Afganistan ve Taliban hakkındaki bazı önemli gerçekleri gün yüzüne çıkararak, Batının ikiyüzlülüğünü vurgulamış. Bu ayki dosya konusu, “Kur’an, Oruç, Rahmet ve Mağfiret İklimi Ramazan” olarak belirlenmiş. Dosya konusu çerçevesinde yazarlar; Fatih Pala, Haydar Özalp, İslam Doğubey, Mümine Karakuşoğlu, Rüveyde Bera Pala, Servan Özbey ve Taşkın Önel, Ramazan’ı değişik açılardan ele almışlar.

Dergide, ayrıca Cefai Demirel’in “Yalan Dünya”, Emrah Doğru’nun “Allah Katında Tek Din İslam’dır”, Yasin Tekin’in “Akla Gelen 9: Vermek” başlıklı yazıları, Furkan Keser’in 5 Şubat’ta online olarak gerçekleştirilen “Hayatımızda Söylem ve Eylem İlişkisi” başlıklı konferans metninin ikinci bölümü, Muhammed Gaffaroğlu’nun 10 Şubat’ta yine online olarak yapılan “Günümüzde Aile” panelindeki “Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İçi İletişim” başlıklı sunumu ve İsmail Ceylan’ın “Sakıncalı Bir Filistinlinin Ölümü” başlıklı çevirisi ile Genç Birikim Kayseri temsilciliğinin 5 Mart’ta organize edilen açılış programının haberi yer almış.

Bilgi ve İletişim için:

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