Genç AK Partililerden genç işi kutlama

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, partinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla eski TBMM binası ile AK Parti Genel Merkezi arasında bisiklet turu düzenlendi.

Partinin ilçe teşkilatlarına mensup gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe bisikletleriyle katılan gençler, eski TBMM önünde toplantı.

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, burada yaptığı açıklamada, il ve ilçe gençlik teşkilatları olarak partinin kuruluşunu yine gençlerle beraber ilk günkü heyecanla kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Gençleri her zaman el üstünde tutan, öne çıkaran ve yedek kulübesinde değil, sahada görmek isteyen bir partinin gençlik kolları mensupları olduklarını ifade eden Özdemir, "Genç AK Partililer olarak partinin kuruluşunu pedal çevirerek, genç işi bir etkinlikle kutlanmak istediklerini" söyledi.

Özdemir, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok mücadelenin üstesinden geldiğini, son günlerde yaşanan ekonomik atakları da etkisiz hale getireceğini vurguladı.

Açıklamanın ardından katılımcılar, AK Parti Genel Merkezi'ne doğru pedal çevirdi.