Genç adam felaketi yaşadı: Feci halde yaraladılar

Eskişehir'de 25 yaşındaki genç iki kolundan bıçaklanmış ve başından darp edilmiş halde kendi imkanlarıyla evine geldi, failler her yerde aranırken yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Duatepe Sokak'taki ikametine iki kolundan da bıçaklanmış ve kafasından darbedilmiş halde kendi imkanlarıyla gelen Hüseyin Can T. (25) için yakınları, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yarı baygın genci Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

