GENAR raporu şok etti! AK Parti pasifleşiyor mu?

Taceddin Kutay, GENAR Türkiye Raporu’nun sonuçlarını değerlendirerek, AK Parti’nin iç politikada pasif algılandığını belirtti. Akşam gazetesi yazarı Kutay, vatandaşın ekonomi ve sığınmacı konularında homojen bir karşıtlık sergilediğini ifade etti. Raporda Erdoğan’ın Türkiye’nin en güvenilir siyasal aktörü olma özelliğini koruduğunu vurgulayan Kutay, siyasal hareketlerin dinamik kalması gerektiğini ve siyasetin nadas kabul etmeyen bir alan olduğunu söyledi. İşte Taceddin Kutay'ın yazısı:

"Editörlerinden olma şansına sahip olduğum GENAR Türkiye Raporu, bir sosyal bilimcinin sahip olabileceği en önemli fırsatı elde edebilmeme olanak sağladı. Her ay Türkiye çapında yapılan saha araştırması, çeşitli konularda Türk halkının hangi görüşte olduğunu ortaya koyuyor. Ülke Gündemi, İç Politika, Dış Politika, Ekonomi ve Şehir başlıklarında katılımcılara yöneltilen sorular neticesinde elde edilen verileri yorumlayarak, abonelik esasına dayalı bir rapor hazırlanıyor İhsan Aktaş önderliğinde. Raporun ayrıştırıcı özelliği, gündemin ana maddelerini, alanlarında uzman beş kişinin yorumlaması ve GENAR'ın 28 yıllık veri hafızasına müracaat edilerek mukayeseli bir sonuca varılıyor olması. Aynı zamanda entelektüel kaygılar göz önünde bulundurularak, verilerin teorik bir zeminde yorumlanması önceleniyor. Elbette raporun sonuçlarını açıklamam mümkün değil; buna mukabil ağustos raporu verilerinden yola çıkarak önemli birtakım tespitleri AKŞAM okurlarıyla paylaşmak isterim:

Vatandaş, politika üretme hususunda AK Parti'yi hiç olmadığı kadar pasif görüyor. İhsan Aktaş'ın bu konudaki yorumu oldukça vazıh: Siyaset, siyaset üreterek yapılacak bir iştir!

Ekonomi vatandaşın birinci gündem maddesi. Bunu öncelemeyen siyasal hamlelerin bir cazibesi olmadığı görülüyor.

Erdoğan, Türkiye'nin en güvenilen siyasal aktörü olma özelliğini koruyor.

Yatay siyasal skala okumaları, pek çok başlıkta yerini dikey okumalara terk ediyor. Özellikle sığınmacılar hususunda kimlik aidiyeti, siyasal görüşü, yaş ve cinsiyet özellikleri ne olursa olsun homojen bir karşıtlık olduğu ağustos saha araştırmasının ilginç sonuçlarından.

AK Parti'yi iç politika konusunda eleştirenlerin önemli bir bölümü dış politika hususunda destekliyor.

Sosyal medyanın hayatımızda her geçen gün daha fazla yer işgal ediyor olması, büyük şehirler ile taşra arasında, çeşitli hususlarda farklı yaklaşımlar ortaya konduğuna yönelik geleneksel kabulümüzü yıkıyor. Taşra ile büyük şehirlerin verileri büyük oranda homojenlik arz ediyor.

Bireysel taleplerin, büyük siyasal ideallerin çok önünde tutulduğu bir dönemden geçmekteyiz.

Muhalefetin olası 2028 adayları arasında vitrin mücadelesi verenler arasında güvenilen aktör ve güvenilmeyen aktör algısı vatandaşta yerleşmiş. Sessiz kalan, sürekli reklam yapandan daha muteber kabul ediliyor.

En yıprandığı varsayılan dönemde dahi AK Parti, Türkiye siyasetinin ana omurgasını oluşturan siyasal hareket olma özelliğini sürdürüyor.

Türkiye kamuoyu her daim dinamik ve paralel gündemlerle eşzamanlı meşgul olacak kadar aktif. Seçmenin apolitikleştiğine yönelik dillendirilen yorumun bir karşılığı olmadığı ortada.

Bu ve benzeri sonuçların bizlere gösterdiği en önemli husus, siyasetin nadas kabul eder bir tarla olmadığı hakikati. Sürekli dinamizm, siyasal hareketleri evvela merkezkaç kuvvetiyle ayakta tutuyor, akabinde kamuoyu ile iletişimini güçlü kılıyor. Bu dinamizm, siyasal hareketlere bağlılık bildirenlerin de talebi. Talep eden, matluba er ya da geç ulaşmak ister. Geçtiğimiz ayın verileri bana bunları söyledi..."