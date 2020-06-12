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GENAR Başkanı İhsan Aktaş AK Parti ve MHP'nin oy oranını açıkladı

GENAR Başkanı İhsan Aktaş son ankette AK Parti ve MHP'nin oylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin de üstüne çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 04:57:00 - 2020-06-12 05:04:20

Anketleri yorumlayan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, “Peki AK Parti hükümeti süreci doğru yönetti mi diye soruyorsunuz %62 başarılı bulduk diyor. Diğer taraftan CHP'lilerin %61'i Bakanlığı %63'ü de Bakan Beyi başarılı buluyor. Şimdi kitlenin %60 ile %80 arasını memnun olduğu bir süreçten iktidarın oyu yukarı mı tırmanır, aşağıya mı iner?” dedi.

Aktaş'ın değerlendirmeleri şu şekilde;

Salgınla mücadelede değişen değerler

Her firma araştırma yapıyor ama olay yayınladıktan sonra yaşanıyor. Biz seçimlerden bir ay sonra yaptığımız araştırmada beklenti şuydu; AK Parti %30-35'lere geriledi. Biz araştırma yaptığımızda AK Parti %39-39.5, MHP %11-11,5 civarındaydı, toplandığında %51 ediyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın salgın sürecinı nasıl yönettiği sorusuna halkın %75'i olumlu bakıyor. "Bakan Beyin tutumunu, yönetimini başarılı buluyor musunuz" sorusuna %80'i Bakan Beyi başarılı buluyoruz diyor.

AK Pparti ve MHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı seçiminin de üstüne çıktı

Peki AK Parti hükümeti süreci doğru yönetti mi diye soruyorsunuz %62 başarılı bulduk diyor. Diğer taraftan CHP'lilerin %61'i Bakanlığı %63'ü de Bakan Beyi başarılı buluyor. Şimdi kitlenin %60 ile %80 arasını memnun olduğu bir süreçten iktidarın oyu yukarı mı tırmanır, aşağıya mı iner?
Bizim yaptığımız araştırmaya göre AK Parti ve MHP'nin oyları Cumhurbaşkanlığı seçiminin de üstüne çıktı.

Hiçbir zaman kararsızlar %30 olmaz

Ciddi alınan bir firma diyorki AK Parti'nin oyları %30'a düştü, kararsızlar şöyle oldu. Firmalar kararsızları açıklarken şöyle açıklıyorlar; Türkiye'de sandığa gitmedim, oy vermedim veya seçimi protesto eden %16-17-18 bir kitle var. Bir de "Bu seçimde kararsızım" diyen bir kitle var. İkisi toplandığı zaman %13-14'le %15-16'yı etti size %30 gibi kararsız gözüken bir kitle ama gerçek kararsız ya %9'dur, 10'dur, 11'dir hiçbir zaman %30 olmaz.

 

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