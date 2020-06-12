GENAR Başkanı İhsan Aktaş AK Parti ve MHP'nin oy oranını açıkladı

Anketleri yorumlayan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, “Peki AK Parti hükümeti süreci doğru yönetti mi diye soruyorsunuz %62 başarılı bulduk diyor. Diğer taraftan CHP'lilerin %61'i Bakanlığı %63'ü de Bakan Beyi başarılı buluyor. Şimdi kitlenin %60 ile %80 arasını memnun olduğu bir süreçten iktidarın oyu yukarı mı tırmanır, aşağıya mı iner?” dedi.

Aktaş'ın değerlendirmeleri şu şekilde;

Salgınla mücadelede değişen değerler

Her firma araştırma yapıyor ama olay yayınladıktan sonra yaşanıyor. Biz seçimlerden bir ay sonra yaptığımız araştırmada beklenti şuydu; AK Parti %30-35'lere geriledi. Biz araştırma yaptığımızda AK Parti %39-39.5, MHP %11-11,5 civarındaydı, toplandığında %51 ediyordu.

Sağlık Bakanlığı'nın salgın sürecinı nasıl yönettiği sorusuna halkın %75'i olumlu bakıyor. "Bakan Beyin tutumunu, yönetimini başarılı buluyor musunuz" sorusuna %80'i Bakan Beyi başarılı buluyoruz diyor.

AK Pparti ve MHP'nin oyları cumhurbaşkanlığı seçiminin de üstüne çıktı

Peki AK Parti hükümeti süreci doğru yönetti mi diye soruyorsunuz %62 başarılı bulduk diyor. Diğer taraftan CHP'lilerin %61'i Bakanlığı %63'ü de Bakan Beyi başarılı buluyor. Şimdi kitlenin %60 ile %80 arasını memnun olduğu bir süreçten iktidarın oyu yukarı mı tırmanır, aşağıya mı iner?

Bizim yaptığımız araştırmaya göre AK Parti ve MHP'nin oyları Cumhurbaşkanlığı seçiminin de üstüne çıktı.

Hiçbir zaman kararsızlar %30 olmaz

Ciddi alınan bir firma diyorki AK Parti'nin oyları %30'a düştü, kararsızlar şöyle oldu. Firmalar kararsızları açıklarken şöyle açıklıyorlar; Türkiye'de sandığa gitmedim, oy vermedim veya seçimi protesto eden %16-17-18 bir kitle var. Bir de "Bu seçimde kararsızım" diyen bir kitle var. İkisi toplandığı zaman %13-14'le %15-16'yı etti size %30 gibi kararsız gözüken bir kitle ama gerçek kararsız ya %9'dur, 10'dur, 11'dir hiçbir zaman %30 olmaz.