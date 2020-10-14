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Yerel Gemlik'te su samuru görüldü
Yerel

Gemlik'te su samuru görüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahil kenarına gelen su samuru cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:38:00 -
Gemlik'te su samuru görüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesi, Fıstıklı Mahallesi sahilinde vatandaşların cep telefonu kamerasına su samuru takıldı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan su samuru, sahilden vatandaşların denize attığı balık ile beslendi.

Suda hızla ilerleyen samurunu besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu.

Suya dalıp çıkan su samuru daha sonra gözden kayboldu.

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