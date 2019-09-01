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Gemlik’te köy yollarına Büyükşehir’den soğuk asfalt

Bursa’nın Gemlik ilçesinde köy yollarına AK Parti İlçe Başkanlığı’nın girişimleri ile soğuk asfalt yapıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:04
Gemlik’te köy yollarına Büyükşehir’den soğuk asfalt

Bursa’nın Gemlik ilçesinde köy yollarına AK Parti İlçe Başkanlığı’nın girişimleri ile soğuk asfalt yapıldı.


Gemlik’te köy yollarına soğuk asfalt yapılıyor. AK Parti ilçe teşkilatından yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyemizden Gemlik’imizin her yerine hizmetler yağıyor. İlçe BaşkanımızŞamil Yiğitve Milletvekilimiz Zafer Işık’ın ortak girişimleri sonucu Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanımızAlinur Aktaş’ın desteği ile Fevziye, Şükriye, Fındıcak veGürsu Ericek köylerimizin yollarına soğuk asfalt satı kaplama yapıldı. Köylerimizdeki ulaşımı bu şekilde daha rahat hale getirdik. Gemlik’imiz için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:04
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