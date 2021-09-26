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Yerel Gemlik'te apartmanda çıkan yangın korkuttu
Yerel

Gemlik'te apartmanda çıkan yangın korkuttu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 04:32:00 - 2021-09-26 04:50:10

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükkumla Mahallesi Özen Sokak'taki dört katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zemin katta bulunan dairenin tamamını etkisi altına alan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vatandaşların da yardımcı olduğu yangın söndürülürken, alevlerin çıkış nedeni araştırılıyor.

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