Gemlik zeytinlikte cinayet: Saat 6'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Daha çok kanıt aranıyor
Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde İmam Tesislerinin üst tarafından bulunan zeytinlik alanda meydana gelen olayda, Sinan Şap (33) vurularak hayatını kaybetti. Kahreden olayda şüpheli için daha çok ayrıntı aranıyor.
Gemlik’in Umurbey Mahallesi’nde İmam Tesislerinin üst tarafından bulunan zeytinlik alanda meydana gelen olayda, Sinan Şap (33) vurularak hayatını kaybetti.
Bursa Gemlik'te zeytinlikte tartıştığı komşusunu silahla öldürdüüu haberi geldi. Sevdiklerine üzdü
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla alakalı soruşturma başlatırken, kimliği belirlenen zanlı ile alakalı da arama çalışmaları başlatıldı.
Olay saat 18.00 sıralarında Umurbey Mahallesi imam tesislerinin üst tarafında bulunan zeytinlikte meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Sinan Şap ile henüz adı öğrenilemeyen husumetlisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada şüphelinin tabancasından çıkan kurşun Sinan Şap'a isabet etti. Şap, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Sinan Şap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şap'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Aktüel
Osmanlı döneminden kalma! Ünlü markalara meydan okuyor: Çadır düğmelerinden tespih! Binlerce liraya alıcı buluyor...
Ekonomi
Cevdet Yılmaz: 20 yılda bir çok ülke Türkiye'den satın aldı! 252 milyar dolar yabancı yatırım yapıldı! İşte o sözleri