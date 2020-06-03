Gemlik Belediyesi’nden esnafa 10 bin maske

Gemlik Belediyesi, esnafa cerrahi maske desteğine devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na, faaliyetleri geçici olarak durdurulan ve 1 Haziran itibariyle yeniden çalışmaya başlayan kıraathane, lokanta gibi işletmelere öncelikli olarak dağıtılmak üzere 10 bin cerrahi maske teslim etti. Maskeleri Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki teslim aldı. Gemlik Belediyesi daha önce 4 bin maskeyi Esnaf Odası’na ulaştırmıştı.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları ile maske temini için Gemlik Belediyesi’ne teşekkür ederek esnafın sağlık tedbirlerine uymaya özen gösterdiğini söyledi.

Başkan Sertaslan: “Esnafımıza desteğimiz devam ediyor”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, koronavirüsle mücadele kapsamında Gemlik Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Şimdiye dek yaklaşık 15 bin maskenin Esnaf Odası aracılığıyla dağıtıldığını belirterek “maske ve siperlik gibi koruyucu malzeme desteğimizin yanı sıra ekiplerimiz faaliyete başlayan berber ve güzellik salonlarında ayrıntılı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca tonlarca litre el dezenfektanı da uygun yerlere yerleştirildi. Özenli çalışmalarımız ve sağlık tedbirlerine uymadaki dikkatimiz ile ilçemizde koronavirüsle mücadeleye başarılı bir şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.