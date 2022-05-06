Utanman var mı Özoğuz? Yandaş Gökhan, Atatürk'ün gemisinden atladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Otobüsle çıktığı turda yanında gazetecilerden Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren Ekrem İmamoğlu tepkilerin odağındaki isim oldu.

Birçok CHP yandaşı, gündeme oturan fotoğraf karesi sonrası Ekrem İmamoğlu'na artık destek vermeyeceğini belirtiyor.

Bu isimlerden birisi de zamanında İmamoğlu'nu Atatürk'e benzeten ve Kemalistlerin tepkisi ile karşılaşan Athena lakaplı Gökhan Özoğuz oldu. Özoğuz sosyal medya hesabından, tartışmalara neden olan fotoğraf karesini paylaşarak, "İşte demek siyaset böyle birşey! Biz senelerdir Yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için, eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk, fikrimiZi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim Arkadaş!" ifadelerini kulandı.

Atatürk'e benzetmişti

31 Mart seçimleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nu akılalmaz bir şekilde pohpohlayan Gökhan Özoğuz paylaşımında, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" ifadelerini kullanmıştı. "Bugünün Atatürk'ü" ifadeleri nedeniyle bazı Kemalistler, Özoğuz’a sert tepki göstermişti.