Geminin merdivenlerinden düşen gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Gümrük Müdürlüğünde görevli bir muhafaza memuru, Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi kontrolü sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Beraberindeki ekiple Karabiga'daki limana gelen muhafaza memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), kömür yüklü gemide menhol kapağından indiği sırada dengesini kaybederek merdivenlerden ambara düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Yarımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ambardan sızan kömür gazından zehirlendiği tahmin edilen 2 çocuk babası Yarımoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yarımoğlu'nun cenazesinin, Çanakkale'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.