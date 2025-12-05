Gemini ücretli mi? Gemini nedir, nasıl kullanılır?

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Google’ın yapay zeka yarışındaki en dikkat çekici adımlarından biri olan Gemini, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından takip ediliyor. Peki, Gemini ücretli mi ve tam olarak nasıl çalışıyor?

Teknoloji dünyasının son yıllardaki en hızlı rekabet alanı yapay zeka olurken Google’ın Bard adıyla başlattığı ve daha sonra Gemini çatısı altında yeniden şekillendirdiği sistemi küresel ölçekte büyük ilgi görüyor. 21 Mart 2023’te yayımlanan Gemini, bugün 200’den fazla ülkede aktif olarak kullanılırken hem yetenekleri hem de Google ekosistemiyle entegrasyonu nedeniyle merak konusu olmaya devam ediyor. Üstelik model halen geliştirme aşamasında olmasına rağmen birçok formatı aynı anda işleyebilmesi, sistemi yapay zeka alanında öne çıkaran unsurlardan biri haline getirdi. Peki tüm bu özelliklere sahip Gemini ücretli mi, kullanıcılar uygulamaya nasıl erişebiliyor?

 

Gemini nedir ve hangi özellikleri sunuyor?

Gemini, Google AI tarafından geliştirilen, LaMDA dil ailesini temel alan ve çok modlu yapısıyla metin, görüntü, ses ve video gibi farklı formatları anlayabilen güçlü bir yapay zeka modelidir. Google, Gemini’ı yalnızca sohbet aracı olarak değil; metinden görsel üreten, belgeleri özetleyen, Gmail ve Drive gibi uygulamalarla bütünleşik çalışan geniş kapsamlı bir yardımcı olarak konumlandırıyor.

 

Gemini mobil uygulaması ise kullanıcıların cihazlarından doğrudan modele erişmesini sağlayarak yazı yazma, beyin fırtınası yapma ve öğrenme gibi birçok işlevi tek noktadan sunuyor.

 

Gemini ücretli mi, şu anda nasıl kullanılıyor?

Sistem halen deneysel aşamada olduğu için Google Gemini herkese açık ve ücretsiz şekilde kullanılabiliyor. Geliştirme süreci devam ettiği için zaman zaman yanlış veya uygunsuz yanıtlar verebileceği belirtiliyor. Google, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerle sistemin daha stabil hale geleceğini ifade ediyor. Şirket, gelecekte Gemini’ın görsel üretme konusunda DALL-E benzeri yeteneklerle daha da genişletileceğini söylüyor.

 

Gemini nasıl ortaya çıktı? Google neden bu projeyi hızlandırdı?

30 Kasım 2022’de OpenAI’ın ChatGPT’yi yayınlamasıyla birlikte yapay zeka alanında küresel ilgi patlaması yaşandı. ChatGPT'nin hızla milyonlarca kullanıcıya ulaşması Google tarafında rekabet baskısını artırdı. Bu süreçte şirket içinde “kırmızı kod” söylentileri dillendirildi; Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin yeniden süreçlere dahil oldu.

 

Google aslında 2021’de LaMDA modelini geliştirmişti ancak bu teknoloji uzun süre ticari ürüne dönüştürülmedi. CEO Sundar Pichai ve Google AI Başkanı Jeff Dean, şirketin ölçeği nedeniyle temkinli davrandıklarını açıklamıştı. 2023’te DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in ChatGPT’ye rakip bir model duyuracağını söylemesiyle çalışmalar hız kazandı ve mevcut prototipler Bard olarak test edilmeye başladı. Sonrasında tüm modeller “Gemini” çatısında birleşti.

 

Gemini modelleri kaç farklı sürümden oluşuyor?

Google, Gemini için farklı donanım ve kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş modeller sunuyor:

Gemini 1.0: Nano, Pro, Ultra

Gemini 1.5: Pro, Flash

Gemini 2.0: Flash, Flash-Lite

Gemini 2.5: Pro, Flash, Flash-Lite, Flash Image

Gemini 3.0 Pro

Bu sürümler farklı güçteki cihazlar, işlem kapasiteleri ve kullanım amaçlarına göre ölçekleniyor.

 

Gemini ile ChatGPT arasındaki farklar neler?

Gemini’nin en büyük avantajlarından biri Google’ın bilgi grafiği, güncel arama sonuçları ve geniş veri tabanıyla doğrudan entegre çalışması. Bu nedenle çevrim içi bilgilere erişme konusunda Gemini’ın daha hızlı olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

 

ChatGPT ise eğitim verileri üzerinden yanıt üretse de kullanıcı komutuyla güncel veri araması yapabilen bir yapıya sahip. Ayrıca konuşma yetenekleri, istem yorumlama başarısı ve görüntü oluşturma doğruluğu açısından birçok kullanıcı tarafından daha güçlü bulunuyor.

 

Görsel oluşturma yeteneklerinde hangi model önde?

Google Gemini, Imagen 2 motoruyla fotogerçekçi ve detaylı görseller üretmede güçlü bir performans sergiliyor. Buna karşın ChatGPT, özellikle DALL-E entegrasyonuyla kullanıcının talebine birebir uygun görsel oluşturma konusunda daha tutarlı bir sonuç sunuyor.

 

Her iki model de çok modlu yapıda olsa da istemleri yorumlama ve sahne düzenleme konusunda ChatGPT’nin daha başarılı olduğu değerlendirmeleri öne çıkıyor.

 

Kod yazma ve teknik destek tarafında durum ne?

Her iki yapay zeka sistemi de çok sayıda programlama dilini anlayıp kod üretebiliyor. Gemini teknik kod oluşturma konusunda zaman zaman avantaj sağlasa da ChatGPT’nin açıklayıcı anlatımı, yönlendirme becerisi ve sorun çözme yeteneği kullanıcı deneyiminde öne çıkıyor.

 

