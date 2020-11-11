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Ekonomi Gemi işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek
Ekonomi

Gemi işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gemicilik işlemlerinin de e-Devlet ortamına aktarıldığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:05:00 -
Gemi işlemleri e-Devlet’ten yapılabilecek

Söz konusu hizmetle vatandaşların, bilgi sorgulama, ilk kayıt, nakil-terkin başvurusu ve ödeme işlemlerini online olarak gerçekleştirebileceğini vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Dijital dönüşümle birlikte Türk bayraklı gemilerdeki hizmet kalitesi ve hızı artacak. Verilen e-Devlet hizmetimiz sayesinde liman başkanlıklarında teması en aza indirerek, koronavirüsle mücadele kapsamında hem vatandaşımızın hem de personelimizin sağlığının korunmasına katkı sağlamış olacağız.” Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise konunun ayrıntıları paylaşıldı. Açıklamada, “e-Devlet uygulaması ile Milli Gemi Sicili, Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Bağlama Kütüğü’ne kayıtlı gemi ve su araçları ile alakalı başvuru, bilgi sorgulama ve ödeme gibi birçok işlemin vatandaşlarımızın liman başkanlıklarına gitmelerine gerek kalmadan elektronik ortamda yapılmasını sağlayacağız” ifadelerine yer verildi. “Web Tapu” uygulamasına benzer şekilde, işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, vatandaşın kendisine verilen randevu saatinde sadece imza atmak için liman başkanlığına gideceği vurgulandı.

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