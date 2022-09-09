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Medya Gelmiş 70 yaşına, hala 'tecavüz sahnelerinden' esinlendiği esprilerin peşinde! Ayıya gazoz içirdi
Medya

Gelmiş 70 yaşına, hala 'tecavüz sahnelerinden' esinlendiği esprilerin peşinde! Ayıya gazoz içirdi

Nuri Alço'nun oynadığı filmlerde gazoza ilaç katıp tecavüz edeceği kadını bayıltması üzerinden yıllardır devam ettirilen iğrenç ötesi 'gazoz' espirileri mide bulandırmaya devam ediyor. Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi. Alço, ikram ettiği gazozu içen yavru boz ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 17:47:00 - 2022-09-09 17:49:28
Gelmiş 70 yaşına, hala 'tecavüz sahnelerinden' esinlendiği esprilerin peşinde! Ayıya gazoz içirdi

Yönetmenliğini Orhan Elmas’ın üstlendiği 1984 yapımı “Kayıp Kızlar” filminde canlandırdığı karakterin ardından ‘gazoz’la anılan Alço, Çekmeköyde ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesindeki yavru ayıyı besleme anları renkli görüntüler oluşturdu.

Nuri Alço'nun oynadığı filmlerde gazoza ilaç katıp tecavüz edeceği kadını bayıltması üzerinden yıllardır devam ettirilen iğrenç ötesi 'gazoz' espirileri mide bulandırmaya devam ediyor. Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesinde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi. Alço, ikram ettiği gazozu içen yavru boz ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.

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