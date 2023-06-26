Gelişmeyi duyurdu: "Kendi Düşen Ağlamaz” Youtube Trendler listesinde 1 numara oldu

TRT 1’in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, yayınlandığı ilk günden Youtube Trendler listesinde 1 numara oldu. Dizinin ilk bölümü YouTube’da 3 günde 3 Milyon görüntülenmeye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle TRT 1’de ekranlara gelen Kendi Düşen Ağlamaz, yayınlandığı ilk günden Youtube Trendler listesinde 1 numara oldu. İlk bölümüyle YouTube’da 3 günde 3 Milyon görüntülenmeye ulaşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, rekor sürede 100 bin aboneye ulaştı.

"Kendi Düşen Ağlamaz' Babasının yeniden evlenmesine engel olmak için ani bir kararla onun onaylamayacağı bir genç ile nikah masasına oturmaya karar veren Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekrana taşıyor.

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz”ın senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı birlikte kaleme alıyor. Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu yapıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi sevilen isimler yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güçlü hikayesi eğlenceli ve sıcak anlatımı ile Kendi Düşen Ağlamaz her perşembe TRT 1’de…