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Ekonomi

Gelişmenin ardından Rus ekonomisi tepe taklak oldu!

Moskova Borsası, günün ilk yarında yüzde 1,6 değer kaybetti. RTS endeksi de yüzde 3 azalış yaşadı.

2020-04-29 19:59:00 -
Gelişmenin ardından Rus ekonomisi tepe taklak oldu!

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Rus piyasaları, güne kayıplarla başladı.

Koronavirüs salgınının artarak yayılmaya devam etmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,7 değer kaybederek 6 Nisan'dan bu yana ilk defa 76 seviyesine gelirken, euro karşısında da yüzde 0,5 düşerek 82.37'ye geriledi.

Moskova Borsası'nda büyük kayıp

Moskova Borsası (MICEX) günün ilk yarısında yüzde 1,6 değer kaybederek 2485 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 3 azalarak 1036 puana kadar geriledi.

Petrolün varil fiyatında büyük düşüş

ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37.6 dolar seviyesine kadar inmişti.

Brent petrolde son durum

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 23.6 dolardan işlem görüyor.

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