Gelişme var: CHP uzaya çıkmadan dünyayı gösteren heykel yaptı(!)

CHP'li belediyelerdeki heykel yarışına şimdi de Aydın Büyükşehir Belediyesi katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliği temalı “Eşitlik” isimli soyut heykeli 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde törenle açtı.

CHP'li ve İP'li vekiller açılışa katıldı

Aydın Tekstil Park alanına yerleştirilen heykelin açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra CHP Aydın Milletvekilleri ve parti yöneticileri ile İyi Partili yöneticiler ile partililer katıldı.

Kadın hakları deyip heykel yaptılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılışta konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart’ın kutlama günü olmadığını ifade ederek “8 Mart bir kadın mücadelesidir. Kadınların eşit şartlarda eşit haklarda eşit yaşam istemleridir ve bize göre de en temel insan haklarıdır. Bizler de bu yönde hep çalışıyoruz. Eşit iş, eşit ücret, eşit hak temelli bu mücadelenin çağdaşlaşan bu dünyada hala sürüyor olması kanayan bir yaradır." dedi.