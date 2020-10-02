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Dünya Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcistan'dan Ermenistan'a giden internet kablolarının bilinmeyen kişilerce yok edildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 18:01:00 -
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

27 Eylül’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları geri püskürtüldü.

Ermenistan Ordusu bölgede çok büyük kayıplar veriyor. 3 bine yakın askerini kaybeden Ermenistan’ın sahadaki birçok teçhizat gücü de yok oldu.

Uluslararası arenada mağdurları oynarak Türkiye’yi hedef gösteren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile peş peşe görüşmeler yaparak yardım talebinde bulunuyor.

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Gürcistan’da, Ermenistan ile ilgili çok kritik bir gelişme yaşandı.

İnternet kabloları kesildi

Gürcistan'dan Ermenistan'a giden internet kabloları bilinmeyen kişilerce yok edildi. Ermenistan’da bir süre internete erişim kesildi. 

Yaşanan gelişme Ermenistan'da korkuya neden oldu.

Konuyla ilgili bugün bir açıklama yapan Gürcistan hükümeti, saldırıyı düzenleyenlerin bulunamadığını duyurdu.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü tarafından aktarılan habere göre, Ermensitan'ı dünya İnternet sistemine bağlayan fiberoptik kabloların Gürcistan'ın Kvemo Karti bölgesinden geçtiği belirtildi.

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Yorumlar

sizofren savar

agop martayan dan intikamımızı alın aslanlar.. vurun..
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