Gelir vergisinin yarısı İstanbul’dan

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2019 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin 3 milyon 475 bin 38 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu mükelleflerin yüzde 29,75’ine karşılık gelen 1 milyon 33 bin 977’si İstanbul’a kayıtlı bulunuyor. İstanbul’u, yüzde 9 pay ve 312 bin 609 mükellefle Ankara, yüzde 7,62 pay ve 264 bin 944 mükellefle İzmir izliyor. Yıllık gelir vergisi beyannameleriyle 99 milyar 579 milyon 102 bin 329 lira matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 27 milyar 791 milyon 50 bin 939 lira vergi tahakkuk ettirildi. Matrahın yüzde 47,42’sine karşılık gelen 47 milyar 222 milyon 429 bin 569 lirasının beyanı İstanbul’dan yapılırken, Ankara’dan beyan edilen tutar yüzde 8,56’lık payla 8 milyar 524 milyon 529 bin 379 lira oldu. İzmir’den ise yüzde 7,58’lik paya denk gelen 7 milyar 547 milyon 878 bin 43 liralık beyanda bulunuldu. Tahakkuk eden gelir vergisinde de ilk sırada İstanbul yer aldı. Tahakkuk eden verginin yüzde 51,21’ine karşılık gelen 14 milyar 230 milyon 823 bin 728 lirası İstanbul’dan elde edildi. Gelir vergisi rekortmenlerine ilişkin 100 kişilik listede de İstanbul 84 mükellefle ilk sırada yer almıştı. Türkiye genelinde 2019 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin 825 bin 139 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu mükelleflerin yüzde 37,39’una karşılık gelen 308 bin 551’i İstanbul Vergi Dairesine beyannamesini sundu. Kurumlar vergisi beyannameleriyle 499 milyar 391 milyon 945 bin 291 liralık matrah beyan edilirken, bu tutar üzerinden 98 milyar 314 milyon 879 bin 354 Türk lirası kurumlar vergisi tahakkuku yapıldı. Beyan edilen matrahın vergi dairelerine göre dağılımında ilk sırayı yüzde 25,96’lık pay ve 129 milyar 654 milyon 924 bin 166 lirayla İstanbul Vergi Dairesi aldı.