Gelir vergisi istisnası kime? Kimlere geler vergisi muaf oldu?

Kazançları basit usulde tespit edilen binlerce küçük esnafa can suyu olacak düzenleme yasalaştı. Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) istisna edildiğinden bu mükellefler tarafından KDV Beyannamesi verilmeyecek. Geçici vergi beyannamesi de hazırlanmayacak ve geçici vergi ödenmeyecek.

Gelir vergisi beyannamesi kimler vermeyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve Resmi Gazetenin 26 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan 7338 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna kılındı. Böylece basit usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermeyecek.

Kimlere geler vergisi muaf oldu?

Gelir Vergisi Kanununa göre kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli 2021 yılı için büyükşehirlerde 12 bin lira, diğer yerlerde 7 bin 600 lirayı aşmayan ve aynı yıl için satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar açısından alış tutarı 150 bin lirayı, satış tutarı 240 bin lirayı aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin lirayı geçmeyen küçük esnaflar 'basit usul' kapsamında yer alıyor. Basit usul kapsamında olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 835 bin küçük esnaf yapılan bu düzenlemeden faydalanarak gelir vergisi ödemeyecek.