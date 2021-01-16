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Ekonomi Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyon esnaf başvurdu
Ekonomi

Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyon esnaf başvurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini belirterek, “Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:05:00 -
Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyon esnaf başvurdu

Bakan Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. EMD’nin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Pekcan, ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Esnaf ve sanatkara sağlanan çeşitli destekleri hatırlatan Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” ile Kovid-19’dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız.”

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