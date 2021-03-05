Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, GİB resmi sayfası üzerinden çeşitli kadrolara personel alımı yapacağını bildirdi. Yapılan duyuruda görev yapmak isteyen adaylar, başvurularını 8 Mart 2021 Pazartesi günü ve 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da yapabileceklerdir.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı, sözleşmeli personel alımı başvuruları http://sinav.gib.gov.tr adresinden elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2-01.01.2021 tarih itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu KPSS ön Lisans katılmış ve KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru özel şartlar nelerdir?

1- Tekniker (Elektrik) pozisyonu için; Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

2-Tekniker (inşaat) pozisyonu için; inşaat, inşaat Teknikerliği, inşaat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

3-Tekniker (iklimlendirme) pozisyonu için; iklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, iklimlendirme Teknolojisi, iklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

4- Tekniker (Makine) pozisyonu için; Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarih itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

5-Tekniker (Ağaç ileri) pozisyonu için; Mobilya ve Dekorasyon, Ormancılık ve Orman Ürünler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

6- Tekniker (Tesisat) pozisyonu için; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

7-Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Makine, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi, Mekatronik ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

8- Tekniker (Ağaç ileri) pozisyonu için; Mobilya ve Dekorasyon, Ormancılık ve Orman Ürünler ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

9-Tekniker (Tesisat) pozisyonu için; Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, sıhhi tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

10-Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.