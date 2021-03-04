Gelir İdaresi Başkanlığı 196 destek personeli alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 196 sözleşmeli destek personeli bünyesine dahil edecek.
Kurum, personel alımı için sözlü sınav gerçekleştirecek. Başvurular 10 Mart Çarşamba saat 17.30’da sona erecek. Adayların http:// sinav.gib.gov.tr adresine girip, ‘Online Sınav Sistemi’ne kaydolup başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Sınav, 29 Mart-2 Nisan’da Ankara’da yapılacak. Sınava girecek adayların isimleri, en az 10 gün önce GİB’in internet sitesinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek. Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 196 personelden 22’si GİB’in merkez binasında, 15’i Ankara’daki birimlerinde, 28’i İstanbul’da, 10’u İzmir’de hizmet verecek.