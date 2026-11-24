Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gelinini defalarca bıçaklayarak öldüren 74 yaşındaki kayınpeder çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kızılpınar Mahallesi'nde, aile içinde çıkan tartışmada kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.'yi defalarca bıçakladı. Nihal Ç. ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından şüpheli Mehmet Ç.'nin jandarma karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.