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Gündem Gelini, Haniye'ye böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu aranıza alın
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Gelini, Haniye'ye böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu aranıza alın

Yeniakit Publisher
2024-08-01 11:02:00 -

Şehit İsmail Haniye’nin gelini İnas Haniye yürekleri dağlayan bir video yayınladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da, siyonist kahpeler tarafından şehit edildi.

İslam aleminde büyük üzüntüye neden olan suikast haberinin ardından, Haniye’nin gelini İnas Haniye yürekleri dağlayan bir video yayınladı.

Ağlayarak konuşan İnas Haniye, “Yeryüzü onu kaybetti. Ey cennet halkı, onu aranıza alın. Ey ümmetin evladı, özgür şehitler, onu aranıza alın. Allah sana rahmet eylesin. Adam gibi adam. İnsanların en büyüğü, lideri. Allah sana rahmet eylesin. Ömür boyu ağlasak senin hakkını ödeyemeyiz sevgili büyüğümüz.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Orhan İnan

Rabbim şehadetini kabul etsin. Mekanı cennettir inşallah. Toprağı sulayan bu mübarek şehit kanları önce Filistin in sonra bütün İslam aleminin hürriyetine kavuşmasına vesile olacak, inşallah.

filistinliler neler oluyor

kendi aralarında gazzeli batı serialı diye bölünen arapların kendilerinden kabul etmedikleri filistinliler ve isrililerin amca cocukları oldukları.filistin savaşları hendek savasları osmanlı zamanında iyice okuyun ölenlere allah rahmet etsin allah bütün arapları islah etsin o kadar para petrol olduğu halde
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