Gelini, Haniye'ye böyle veda etti: Ey cennet halkı, onu aranıza alın

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da, siyonist kahpeler tarafından şehit edildi.

İslam aleminde büyük üzüntüye neden olan suikast haberinin ardından, Haniye’nin gelini İnas Haniye yürekleri dağlayan bir video yayınladı.

Ağlayarak konuşan İnas Haniye, “Yeryüzü onu kaybetti. Ey cennet halkı, onu aranıza alın. Ey ümmetin evladı, özgür şehitler, onu aranıza alın. Allah sana rahmet eylesin. Adam gibi adam. İnsanların en büyüğü, lideri. Allah sana rahmet eylesin. Ömür boyu ağlasak senin hakkını ödeyemeyiz sevgili büyüğümüz.” ifadelerini kullandı.