"Gelincik", 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global İletişim ortaklığında düzenleniyor.

Orçun Benli'nin uzun metraj filmi "Gelincik"in gösterimi, film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.



Gösteriminin ardından, yönetmen Benli'nin yanı sıra oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Kaan Yıldırım, İnan Ulaş Torun ile yapımcılar Şükrü Üçpınar ve Bulut Reyhanoğlu soruları yanıtladı.

Benli, projeyi uzun süre önce tasarladığını ve bir üçleme olarak planladığı projenin ikinci filmi için de çalışmaya başladıklarını söyledi.

Filme yapımcı olarak da katkı sunan Kaan Yıldırım, önce oyuncu olarak dahil olduğu filmin kendisi için keyifli bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Karadayı" karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan da senaryonun oluşum aşamasında filme dahil olduğunu belirterek, "Senaryo oluştuğunda, Orçun'u ve Şükrü'yü yüreklendirmeye çalıştım. 'Bu iyi bir senaryo, çalışır. Evet imkanlarımız var ama bu tür sinema için genel olarak geniş imkanlar bulmak mümkün değil. O yüzden bir şekilde başlamak lazım.' dedim. Onların da cesareti ve enerjisiyle girildi." diye konuştu.

Senaryosunu Şükrü Üçpınar ile Orçun Benli'nin kaleme aldığı "Gelincik"in müziklerinde Sertaç Özgümüş imzası bulunuyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'a 57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü getiren filmin görüntü yönetmenliğini Tufan Kılınç üstleniyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Görevinden ayrılan genç komiser Ayhan, gittiği orman evinde kızının gelişini beklerken yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Ormanda avlanırken yanlışlıkla bir gelincik vurur. Ayhan evde geçmişinden gelen anılarla yüzleşirken bir yandan da kendisine musallat olan gelincikle mücadeleye koyulur. Karşısına çıkan yeni ve tuhaf dostu Karadayı’nın hayatına girmesiyle olaylar zaman içinde mantık sınırlarını aşmaya başlar ve onu gerçekle gerçek olmayanı ayıramaz hale getirir."



8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yarın Beyoğlu Sineması'nda "Salınger Yılım", "Odaklan Babaanne", "Güzel Günler Bizi Bekler", "Güneşin Çocukları", Kadıköy Sineması'nda ise "Şeytan Yoktur", "Ölü Ekmeği", "Kumbara" ve "Mavzer" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.



