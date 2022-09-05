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Gündem Gelin ve damat tarafının kavga sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti
Gündem

Gelin ve damat tarafının kavga sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 12:28:00 -
Gelin ve damat tarafının kavga sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti

 

Konya'da dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

Salon dışında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

Bir kadın fenalaştı

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İHA'nın aktardığına göre düğün merasimi ise sonlandırıldı.

 

 

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Yorumlar

mehmed

ayni oksijeni soluyoruz sunlarla ya ona yanarim...

Fırat Kalkanı

Bunlardan karı koca, anne baba olmaz..
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