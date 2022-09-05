Gelin ve damat tarafının kavga sebebi "Allah akıl fikir versin" dedirtti
Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesi'nde düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi.
Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.
Gelin ve damat tarafı birbirine girdi
Salon dışında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.
Bir kadın fenalaştı
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın aktardığına göre düğün merasimi ise sonlandırıldı.