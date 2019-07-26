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"Gelin Kardeş Olalım" projesi

Antalya Valisi Münir Karaloğluöncülüğünde,İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özenyönetiminde hayata geçirilen ve Türkiye’nin 18 ilinin 18 ilçesiyle tarımsal işbirliği amacıyla başlatılan “Gelin Kardeş Olalım” projesi meyvelerini vermeye başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:47
"Gelin Kardeş Olalım" projesi

Antalya Valisi Münir Karaloğluöncülüğünde,İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özenyönetiminde hayata geçirilen ve Türkiye’nin 18 ilinin 18 ilçesiyle tarımsal işbirliği amacıyla başlatılan “Gelin Kardeş Olalım” projesi meyvelerini vermeye başladı.


Muratpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Anamas Tohumculuk sponsorluğunda temin edilen 5 bin 600 domates fidesinin dikimi nisan ayında gerçekleşmişti. Muratpaşa ilçesinde proje kapsamında kardeş olan Konya Tuzlukçu’da Gelin Kardeş Olalım Projesi ile domates tarımının yaygınlaştırılması ve akabinde kimyasaldan uzak biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılması hedeflendi. 3 yıl sürecek ve birçok yenilikçi uygulamayı içeren proje ile ilçenin önemli bir örtü altı domates üretim alanına dönüşmesi ve Türkiye’de piyasaya sürülen domates arzının arttırılması amaçlanıyor.


Kardeş ilçe Konya Tuzlukçu Müdürü Mustafa Şener ile Muratpaşa İlçe Müdürü Funda Ayar Şensoy, Özen’i ziyaret etti.Proje kapsamında Tuzlukçu’da kurulan demonstrasyon seralarında yetiştirilen domateslerin tanıtımını yapıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:47
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