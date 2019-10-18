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Gelin görümce fuhuş yaptırdığı dernekte yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gelin ve hamile olduğu belirtilen görümce gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 Cuma 17:04
Gelin görümce fuhuş yaptırdığı dernekte yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'nde "masaj ve sağlıklı yaşam" adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. 

Fiziki takip sonucu söz konusu adreste fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 

Kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö'nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö'nün ise D.Ö'nün ağabeyiyle evli olduğu belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 

Bu arada, adresteki bazı kişilerin ifadesine başvurulduğu ve derneğin mühürlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 17:04
  1. Kocaeli’nin İzmit ilçesi
  2. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri
  3. Ömerağa Mahallesi
  4. Asayiş Şube Müdürlüğü

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